Predrzni tat končal v priporu

Može postave so minuli ponedeljek okoli 13. ure obvestili o dveh drznih tatvinah na območju Radovljice. Z intenzivnim zbiranjem obvestil, opisom storilca, ki so ga podali občani, in pregledom okolice so izsledili in prijeli 59-letnega moškega, ki je utemeljeno osumljen, da je zagrešil tatvini na posebno drzen način, poročajo s kranjske policijske uprave.

Kot so ugotovili, je možakar tistega dne, bilo je okoli pol desetih dopoldne, iz odklenjenega parkiranega tovornega vozila ukradel denarnico z vsebino in nakit. Nato je okoli poldneva iz odklenjenega stanovanja druge oškodovanke, ki je bila tedaj v kuhinji, ukradel denarnico, cigarete in denar. Ob zapuščanju večstanovanjskega objekta je tej oškodovanki ukradel še žensko kolo, ki ga je imela odklenjenega parkiranega pred objektom. Večino ukradenih predmetov so policisti vrnili oškodovankama.

Dolgoprstnež je ukradel denarnico, nakit, denar in cigarete. Simbolična fotografija. FOTO: Pu Ljubljana

Nabrala za vrečko artiklov V četrtek ob šestih popoldne so šentjernejske policiste poklicali iz ene od trgovin, kjer so zaznali stranko, ki si je nabrala vrečko artiklov in zapustila prostor brez plačila. Očividci naj bi prepoznali 61-letnico, ki jo po tovrstnih podvigih poznajo tudi policisti. Trgovina mora opraviti inventuro, da ugotovi, kaj in koliko manjka. Policisti bodo 61-letnico najprej izprašali, nato pa kazensko ovadili.

»Osumljenemu je bila odvzeta prostost in odrejeno pridržanje. V četrtek, 5. septembra 2024, je bil s kazensko ovadbo priveden k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kranju, ta je na predlog okrožnega državnega tožilca Okrožnega državnega tožilstva v Kranju zanj odredila pripor,« so pojasnili na kranjski policijski upravi.

V preteklosti so ga že obravnavali zaradi kaznivih dejanj zoper premoženje.

Dodajajo, da so osumljenca v preteklosti že obravnavali za tovrstna kazniva dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper premoženje. »Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o morebitnih drugih kaznivih dejanjih, ki bi jih storil omenjeni, ali morebitnih dodatnih oškodovancih.« O ugotovitvah bodo obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo. Sicer pa 59-letnika utemeljeno sumijo kaznivega dejanja velike tatvine po 3. točki prvega odstavka 205. člena kazenskega zakonika, za kar je zakonodajalec predvidel kazen zapora do pet let.