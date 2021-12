Požigalci jim grenijo življenje (FOTO)

Gasilci imajo v teh dneh precej dela s požari, na žalost pa jim življenje grenijo še požigalci. Tako so denimo v torek ob 21.45 na regijskem centru za obveščanje prejeli prijavo o požaru v Dolgovaških Goricah. Tja so nemudoma odhiteli policisti in čez dobro minuto še lendavski ter za njimi dolgovaški prostovoljni gasilci, ki so ugotovili, da gori les, pripravljen za ostrešje, kakšnih deset kubičnih metrov ga je bilo. In takrat se je v Dolgovaških Goricah, natančneje v predelu, znanem kot Dolac, začel boj gasilcev z rdečim petelinom.

Zublje so ukrotili gasilci. FOTO: Oste Bakal

Deset jih je za gašenje porabilo okrog 6000 litrov vode. Ker so ob prihodu ugotovili, da gori pripravljena strešna konstrukcija, je prevladalo splošno prepričanje, da bi za požar lahko bil kriv le požig. Kot je bilo mogoče izvedeti, so bili plameni namreč ločeni na približno tri dele in ob trenutni vremenski situaciji, padal je namreč rahel dež ob nizki temperaturi zraka, bi bil samovžig skoraj nemogoč.

Po naših informacijah je bila strešna konstrukcija pripravljena za vinsko klet v obnovi na drugi strani ceste. Nad požariščem in celotno intervencijo je sicer za kratek čas letel brezpilotni letalnik oziroma dron. Za zdaj ni jasno zakaj, bo pa policiste zagotovo zanimalo tudi to. Kakšna je bila naloga slednjega ni znano, a bodo policisti svojo preiskavo najverjetneje usmerili tudi v to smer.

Požgali zapuščeno hišo

Požigalca pa iščejo tudi policisti s PU Maribor. V torek ob 8.29 je na Spodnji Polskavi v občini Slovenska Bistrica gorelo ostrešje starejše nenaseljene hiše. Posredovali so gasilci PGD Spodnja Polskava, PGD Zgornja Polskava, PGD Pragersko in PGD Slovenska Bistrica. S tehničnim posegom so odprli vrata v stanovanjsko hišo in začeli gasiti. Požar, ki je uničil 20 kvadratnih metrov ostrešja, so gasilci pogasili in prezračili prostore. Policisti, ki so ocenili, da je nastalo za okoli 1000 evrov materialne škode, so z ogledom kraja požara potrdili sum, da je bil ogenj namerno podtaknjen.

Strešna konstrukcija je bila pripravljena za vinsko klet, ki jo obnavljajo.

Istega dne, ob 22.14, je zagorelo tudi v kotlovnici gostinskega objekta v Malahorni, v občini Oplotnica, požar pa se je razširil na ostrešje. Posredovali so gasilci PGD Oplotnica. Policisti so pozneje sporočili, da je požar izbruhnil v pomožnem objektu ob stanovanjski hiši, v katerem sta kurilnica oziroma peč na trda goriva in zalogovnik. Ogenj je zajel tudi ostrešje tega objekta. Požar so pogasili gasilci, nastalo pa je za okoli 15.000 evrov škode. Poškodovan ni bil nihče. Policisti so z ogledom kraja dogodka ugotovili, da se je vnel zaradi električne napeljave za luč, ki je bila speljana pod ostrešjem.