Ponoči je zgorel vagon

Okoli treh zjutraj so bil policisti PU Ljubljana obveščeni o požaru v Mostah. Požar so pogasili gasilci, policisti pa so ugotovili, da je zagorelo v vagonu, ki je bil del parkirane vlakovne kompozicije. Vagon je pogorel v celoti, pri čemer je nastala večja materialna škoda. V dogodku ni bil nihče poškodovan.



Policisti bodo opravili ogled požarišča in o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: