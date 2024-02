Policisti razbili kriminalno združbo, vpleten naj bil tudi Kristjan Kamenik

Kriminalna združba, ki so jo po dlje časa trajajoči preiskavi prejšnji teden razkrinkali slovenski policisti, je trgovala s kokainom, amfetaminom in drugimi prepovedanimi drogami. Kot je danes povedal Damjan Apollonio iz Generalne policijske uprave, je bila združba izjemno dobro organizirana in je uporabljala kriptirana komunikacijska sredstva.

»Člani združbe so imeli dobro notranje hierarhično organizirane vloge z jasno določenimi nalogami posameznikov, od dobaviteljev do kurirjev prepovedanih drog. Za varno izvrševanje kaznivih dejanj so posamezni člani združbe za medsebojno komuniciranje uporabljali tudi kriptirana komunikacijska sredstva in pokazali izredno iznajdljivost ter previdnost, kar je od preiskovalcev zahtevalo dodatno angažiranost in kontinuirano, predvsem pa intenzivno spremljanje načinov organiziranja preprodaje prepovedanih drog,« je vodja sektorja za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije povedal na današnji novinarski konferenci na Policijski upravi (PU) Maribor.

Obsežna policijska akcija

Kriminalisti so v zaključni akciji prejšnji teden, v kateri je sodelovalo 250 kriminalistov in policistov, izvedli aretacije in hišne preiskave na območju policijskih uprav Maribor, Murska Sobota, Celje, Ljubljana in Koper, kar po besedah Apollonia potrjuje, da so kriminalne združbe v Sloveniji močno medsebojno in tudi mednarodno povezane.

Vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič je pojasnil, da so preiskavo začeli v letu 2020, ko so pridobili podatke, da naj bi se 43- in 48-letna moška iz okolice Ptuja ukvarjala s prodajo prepovedanih drog. Eden od njiju naj bi bil v istem letu v tujini pravnomočno obsojen zaradi posedovanja večje količine kokaina.

Tudi z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov so kriminalisti v nadaljevanju izsledili združbo, v kateri so doslej uspeli identificirati 22 osumljenih oseb, starih med 29 in 51 let. Predkazenski postopek je najprej usmerjalo ptujsko tožilstvo, v nadaljevanju ga je prevzelo Specializirano državno tožilstvo.

Šlo naj bi za Kamenika

Ugotovili so, da sta osumljenca z območja Ptuja različnim odjemalcem prodajala kokain in konopljo, ki sta jo sprva kupovala od 50-letnega državljana Albanije z začasnim prebivališčem v Italiji in Avstriji, nato pa od 39-letnega moškega z območja Maribora. V nadaljevanju sta kokain, amfetamin in konopljo za nadaljnjo prodajo nabavljala na območju Ljubljane, pri tem pa sodelovala z več drugimi člani hudodelske združbe.

Dva izmed članov združbe z območja Ljubljane sta večje količine kokaina in amfetamina dostavljala preprodajalcem na območju Štajerske, Pomurja, Gorenjske, Notranjske in Primorske. Večje količine kokaina, namenjene za nadaljnjo prodajo, sta osumljena moška nabavljala tudi pri 51-letnemu moškem iz okolice Slovenske Bistrice. Po poročanju medijev gre za javnosti znanega Kristjana Kamenika, a na policiji ne izdajajo imen.

Vidovič je povedal le, da združba ni bila piramidalno organizirana, s stalnim vodjem, ampak so se vloge posameznikov menjavale. Omenjeni 51-letnik iz okolice Slovenske Bistrice naj bi bil (le) eden izmed dobaviteljev prepovedane droge.

Na območju Ljubljane sta prepovedano drogo prevzemali in dostavljali tudi 29- in 42-letna ženska. Ena izmed njiju je del droge preprodajala končnim odjemalcem na območju Ptuja in Maribora. Dva izmed preostalih članov hudodelske združbe sta se ukvarjala s prodajo nedovoljenih snovi v športu, ugotavljajo kriminalisti.

Prijeli 20 osumljencev

V zaključni akciji prejšnji teden so odvzeli prostost 20 osumljencem. Skupno so po besedah Vidoviča zasegli šest kilogramov in pol kokaina, šest kilogramov amfetamina, nekaj gramov droge MDMA, odkrili pa so tudi tri prirejene prostore za gojenje prepovedane droge konoplje s 126 sadikami konoplje in 10 kilogrami konoplje ter večjo količino nedovoljenih snovi v športu.

»Če bi zaseženo prepovedano drogo konopljo, kokain in amfetamin osumljenci prodali na trgu, bi si lahko z neupravičeno prodajo protipravno pridobili okrog 650.000 evrov premoženjske koristi,« je povedal Vidovič.

Izmed 22 osumljencev je bilo v preteklosti osem že pravnomočno obsojenih za kazniva dejanja s področja prepovedanih drog, štirje pa za kazniva dejanja z elementi nasilja. Zahteva za preiskavo je bila vložena zoper 18 osumljencev. Šest oseb zaradi ponovitvene nevarnosti ostaja v priporu.