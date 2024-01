Policisti potrkali na vrata, našli vojaško pištolo z naboji (FOTO)

Ribniški policisti so minuli teden na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 47-letnemu osumljencu. Odkrili in zasegli so vojaško pištolo z nabojnikom in naboji, nekaj tisoč evrov gotovine, ki po vsej verjetnosti izhaja iz kaznivih dejanj, pišejo policisti, ter druge premete za nadaljnje dokazovanje teh dejanj.

»Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, zoper osumljenca pa bo podana kazenska ovadba zaradi suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva,« so sporočili iz PU Ljubljana.