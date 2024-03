Policisti našli ukradene predmete. So vaši? (FOTO)

Policisti policijske postaje Lenart so zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine, opravili hišno preiskavo pri osumljencu z območja Sv. Trojice. V hišni preiskavi so policisti zasegli različne predmete, za katere sumijo, da izvirajo iz kaznivih dejanj, prav tako pa so zasegli tudi neznana zdravila in rjavo-rumeno tekočino v stekleničkah, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo.

FOTO: Pp Lenart

FOTO: Pp Lenart

Po opravljenih analizah in zaključeni preiskavi, bo zoper osumljenca podana kazenska ovadba. V kolikor bi občani na fotografijah prepoznali svoje predmete, jih prosijo, da pokličejo na policisjko postajo Lenart oziroma 113.