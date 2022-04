Policija zavarovala kraj, bombo poskušal izvohati tudi pes

Na območju Škofje Loke so policisti obravnavali prijavo o nastavljenem eksplozivnem predmetu v enem od poslovnih objektov. Kraj so zavarovali, sledile so aktivnosti, ki jih policisti v takšnih primerih izvajajo.

Iz PU Kranj so kasneje sporočili, da so opravili ogled kraja, območja in objekta tudi ob pomoči policijskega psa za specialistično uporabo, vendar nevarnega predmeta niso našli.

»V dogodku so podani elementi zlorabe klica za nujno pomoč in s tem kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost. Storilec se za kaznivo dejanje kaznuje z zaporom do treh let. Policija nadaljuje zbiranje obvestil,« so še zapisali v poročilu.