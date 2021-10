Policija razkriva, kakšno je stanje zabodene Vanje (22)

Preiskava še poteka

Policijska uprava Koper je predstavila nekaj podrobnosti o zabodeni 22-letni. Vodja kriminalistične policije PU Koperje pojasnil, da je okoli 6.35 na Tržaški cesti v Postojni prišlo do spora med 22-letnico in 24-letnikom, zatem pa je moški posegel po ostrem predmetu in sunkovito zamahnil proti ženski ter jo večkrat zabodel. Žrtev napada je obležala na kraju, osumljeni pa se je s kraja odpeljal z osebnim avtomobilom.Na kraju je bil z zbiranjem obvestil pridobljen podatek o vozilu, zatem pa še uporabnik tega vozila, 24-letnik z območja Postojne, državljan Slovenije in Severne Makedonije. Isti dan mu je bila ob 8.40 na naslovu njegovega bivanja odvzeta prostost.»Včeraj, 11. oktobra 2021, je okoli 6.40 več občanov iz Postojne poklicalo OKC PU Koper in nas obvestilo, da na Tržaški cesti v Postojni na ulici leži ženska, ki kliče na pomoč. Na kraj so bili napoteni policisti PP Postojna in kriminalisti PU Koper, ki so ugotovili, da je na kraju poškodovana 22-letna ženska iz Postojne, za katero je zdravnik ugotovil, da je bila večkrat zabodena z ostrim predmetom. Poškodovana je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana, od koder so nas obvestili, da je zaradi poškodb ogroženo njeno življenje,« pravi policija v sporočilu za javnost.Moški je bil pridržan zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je storil kaznivo dejanje poskusa umora. Preiskava še vedno ni zaključena, saj potekajo hišne preiskave, ki se izvajajo na naslovu bivanja osumljenega in osebnega avtomobila, ki ga je uporabil po storitvi opisanega dejanja. Pred iztekom 48-urnega pridržanja bo 24-letni občan z območja Postojne s kazensko ovadbo za kaznivo dejanje poskusa umora (po 4. odstavku 116. člena KZ-1 v zvezi s poskusom) priveden pred preiskovalnega sodnika koprskega okrožnega sodišča.