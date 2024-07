Poglejte, koliko pijanih in zadetih voznikov je na slovenskih cestah

Med 17. in 30. junijem 2024 so slovenski policisti poostreno preverjali, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Po zaključku dvotedenskega poostrenega nadzora nad psihofizičnim stanjem voznikov so zdaj zbrali rezultate za celotno državo in jih objavili na spletni strani policije.

Šlo je za nadzor v okviru vseevropske akcije Alkohol in droge, ki jo je koordinirala evropska mreža prometnih policij Roadpol. Akcija je sovpadla tudi z nacionalno akcijo Droge, ki jo je vodila Javna agencija RS za varnost prometa.

Skoraj 20 tisoč jih je pihalo, 34 strokovnih pregledov na droge

V tem času je bilo odrejenih 19.736 alkotestov, od tega je bilo 444 pozitivnih do 0,52 mg alkohola na liter izdihanega zraka in 209 nad 0,52 mg/l. Policisti so po vsej državi odredili tudi 34 strokovnih pregledov na droge.

Pridržanih je bilo 24 voznikov, v 147 primerih pa so policisti odstopili od pridržanja. Začasno je bilo odvzetih tudi 522 vozniških dovoljenj.

Vse več voznikov pod vplivom prepovedanih drog

Neustrezno psihofizično stanje voznikov ima še vedno najpomembnejši posredni vpliv na nastanek prometnih nesreč, saj je približno desetina prometnih nesreč povezana z vožnjo pod vplivom alkohola. V zadnjih letih pa se policisti vse večkrat srečujejo tudi z vozniki, ki povzročijo prometne nesreče pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi. Poleg preverjanja vožnje pod vplivom alkohola so v zadnji akciji zato povečali tudi nadzor nad ugotavljanjem vožnje pod vplivom prepovedanih drog.

Vozniki pod vplivom psihoaktivnih snovi ogrožajo vse prometne udeležence

Ob tej priložnosti policisti opozarjajo tudi o nevarnostih vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi. Prepovedane droge, psihoaktivne snovi in zdravila namreč na posameznika vplivajo na različne načine. V večini primerov gre za spremembe razpoloženja, čustvovanja, zaznavanja okolice, velikokrat se spremenijo reakcije posameznika. Lahko se na primer pojavi zmanjšana sposobnost opazovanja in realnega zaznavanja okolice – voznik pod vplivom drog lahko spregleda rdečo luč na semaforju.

Osebe, ki so pod vplivom močnih stimulansov, kot je na primer kokain, imajo močno razširjene zenice, posledično pa so oči slabo prilagojene na močno svetlobo in voznika, ki je pod vplivom takšnih snovi, lažje zaslepi močna svetloba. Uživanje kanabisa na uživalce lahko deluje pomirjajoče, zato se lahko zmanjša sposobnost vidnega zaznavanja, poslabša se odzivnost. Vse naštete situacije znatno poslabšujejo sposobnosti za vožnjo.