Po spletu lažna sporočila bank

Policisti opozarjajo na povečano število lažnih sporočil v imenu različnih bank, v katerih prejemnika usmerjajo na lažno spletno stran, ki zahteva vnos osebnih ali kartičnih podatkov. Tako pridobljene podatke nato zlorabijo za nepooblaščena plačila.

V zadnjih dneh so namreč može v modrem na območju Policijske uprave Celje znova obvestili o povečanem številu lažnih sporočil v imenu različnih bank, ki so jih občani prejeli na elektronske naslove.

V sporočilih se storilci izdajajo za pošiljatelje z banke ali druge zunanje institucije in prejemnike sporočil vodijo na lažno spletno stran. Običajno napišejo, da je kartica prejemnika blokirana, da gre za izboljšanje varnostnih ukrepov in drugo. Lažna spletna stran pa zahteva obvezno potrditev z vnosom osebnih in kartičnih podatkov.

Tako pridobljene podatke pošiljatelji nato zlorabijo za izvajanje nepooblaščenih plačil predvsem na tujih spletnih straneh.

»Če ste med tistimi, ki so prejeli takšno sporočilo na elektronsko pošto, ne odprite povezave v sporočilu. Sporočilo takoj zbrišite. Če pa ste v lažno spletno banko že vnesli svoje identifikacijske podatke, nemudoma kontaktirajte kontaktni center svoje banke ali svojega osebnega bančnika in kartico blokirajte,« so sporočili s celjske policijske uprave.