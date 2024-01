Po osmih lokacijah hišne preiskave: to so iskali kriminalisti (FOTO)

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor so 10. januarja skupaj s kriminalisti in policisti policijskih uprav Murska Sobota, Celje in Ljubljana, izvedli zaključne aktivnosti dalj časa trajajoče kriminalistično preiskavo s področja prepovedanih drog na območju policijskih uprav Maribor, Ljubljana in Murska Sobota.

Na podlagi sodnih odredb so na osmih lokacijah izvedli hišne preiskave zasebnih in poslovnih prostorov ter osebnih vozil, kjer so iskali dokaze o storitvi kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (po 186. členu Kazenskega zakonika KZ-1).

Odkritja v hišnih preiskavah. FOTO: PU Maribor

V hišnih preiskavah, kakor tudi v času kriminalistične preiskave, so bile zasežene različne vrste prepovedanih drog (heroin, kokain, konoplja, različne vrste tablet z vsebnostjo prepovedanih drog), med katerimi izstopa prepovedana droga heroin, katere je bilo zasežene nekaj več kot 200 gramov.

Predkazenski postopek

»Vse zasežene prepovedane droge so bile pakirane v več manjših paketih, pripravljenih za nadaljnjo prodajo. V eni izmed hišnih preiskav je bilo zaseženo tudi strelno orožje, pištola, z vstavljenim nabojnikom in pripadajočimi naboji,« pišejo v poročilu PU Maribor.

Odkritja v hišnih preiskavah. FOTO: PU Maribor

Predkazenski postopek, ki ga usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, poteka zoper osem fizičnih oseb, ki so osumljene storitve 19 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog in enega kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnja in promet orožja ali eksploziva (po 307. členu Kazenskega zakonika KZ-1), so še dodali.

Skupno je bilo pridržanih sedem oseb, od katerih sta bili dve osebi privedeni k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Maribor.