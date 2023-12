Po Kopru strašil otroke, cena za to bo visoka

V petek okoli 17. ure so bili koprski policisti obveščeni, da moški manjše postave po Kopru nadleguje ljudi in straši otroke. Policisti so izsledili 26-letnega državljana Bolgarije.

Ker je bil vinjen in je s prekrški nadaljeval, so mu policisti po 109/2 ZP odredili pridržanje in zaradi več kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Kršil je 1. in 2. točko 7. člena in 1. točko 22. člena.

• (1)Kdor se na javnem kraju prepira, vpije ali se nedostojno vede na način, opisan v 5. točki 2. člena tega zakona, se kaznuje z globo od 25.000 tolarjev do 100.000 tolarjev.

• (2)Kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do uradne osebe pri uradnem poslovanju, se kaznuje z globo od 100.000 tolarjev do 200.000 tolarjev.

• (1)Kdor ne upošteva na kraju samem odrejenega zakonitega ukrepa ali odredbe uradne osebe, se kaznuje z globo od 80.000 tolarjev do 150.000 tolarjev.