Pijani voznik zbil otroka in pobegnil, kaznovani bodo tudi starši

V sredo okoli 19.30 je v Ivančni Gorici prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena mopedist in voznik tovornega vozila, poroča ljubljanska policijska uprava. Možje v modrem so ugotovili, da je otrok vozil neregistriran moped iz smeri Metnaja proti Stični, ko je v nasprotni smeri pripeljal voznik tovornega vozila, ki je z bokom vozila trčil v mopedista in ga prevozil. Po trčenju je voznik tovornega vozila s kraja odpeljal brez ustavljanja.

Mopedist je v nesreči zadobil hujše poškodbe, vendar po do sedaj znanih podatkih njegovo življenje ni ogroženo. Policisti so kmalu zatem izsledili povzročitelja, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (0,83 mg/l), ter mu odredili strokovni pregled.

Po vseh zbranih obvestilih bodo o sumu storitve kaznivega dejanja zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči obveščali pristojno državno tožilstvo. Staršem otroka je bila izdana globa.