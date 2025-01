Pijani 37-letnik razbijal po stanovanju, vklenili so ga in odpeljali v pridržanje

Policisti so včeraj okrog četrte jutranje ure odhiteli v stanovanje na območju Ptuja, kjer je pijani 37-letnik razbijal inventar. Sprav so mu ukazali, naj se umiri in ga opozorili, da bodo, v primeru, da njihovih ukazov ne bo upošteval, zoper njega uporabili prisilna sredstva.

Moški se je na opozorila požvižgal in še naprej razbijal, zato so morali policisti »zoper njega uporabiti telesno silo ter sredstva za vklepanje in vezanje«, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Nasilneža so odpeljali v prostore za pridržanje, kjer je ostal do streznitve. Izdali so mu plačilni nalog zaradi več kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru.