Pijana 50-letnica povzročala težave, posredovati morali policisti

Novomeški policisti so se v četrtek dopoldne na Podbevškovi odzvali na klic ekipe nujne medicinske pomoči, ki je imela težave z opito 50-letnico. Slednja se tudi po prihodu policistov ni pomirila, se vedla nedostojno do reševalcev in policistov, tako da so jo na koncu morali vkleniti, nato pa so jo odpeljali v pridržanje.