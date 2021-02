Pijan zletel v drevo

Novomeški policisti so bili malo po 19. uri obveščeni, da je na parkirnem prostoru v Srebrničah voznik (58) osebnega avtomobila trčil v drevo. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil zaradi nepravilnega premika z vozilom, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,21 miligrama alkohola (približno 2,5 promila). Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Voznica se je prevrnila

V jutranjih urah četrtka po so bili policisti iz bolnišnice obveščeni, da oskrbujejo huje poškodovano žensko, ki se je poškodovala v prometni nesreči. Policisti iz Novega mesta so ugotovili, da se je nesreča zgodila v Dolenjem Karteljevem, kjer je 42-letna voznica izgubila nadzor nad avtomobilom in se prevrnila. Zaradi kršitve ji bodo izdali plačilni nalog.

