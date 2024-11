Pijan voznik zapeljal na nasprotno stran, v čelnem trčenju štirje poškodovani (FOTO)

V petek ob 18.21 je cesto med Mursko Soboto in Markišavci zaznamovala huda prometna nesreča. Pri trgovini Živex sta čelno trčili dve osebni vozili, pri čemer so štiri osebe utrpele poškodbe in bile prepeljane v murskosoboško bolnišnico.

Trčenje pri Murski Soboti. FOTO: PGD Murska Sobota

Na prizorišče so nemudoma prispeli gasilci PGD Murska Sobota, ki so pomagali reševalcem, osvetljevali kraj nesreče ter izvajali požarno varovanje. Policisti so ob pregledu kraja nesreče ugotovili, da je do trčenja prišlo zaradi nepravilne strani vožnje povzročitelja, ki je čelno trčil v nasproti vozeče vozilo.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota, je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola. Preizkus z alkotestom je pokazal 0,60 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar ustreza približno 1,3 promila. Zaradi tega bo zoper povzročitelja prometne nesreče podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Štiri osebe poškodovane

Kljub silovitemu trčenju so poškodbe udeležencev nesreče označene kot lahke. Reševalci so vse štiri poškodovane osebe nemudoma oskrbeli in prepeljali v murskosoboško bolnišnico, kjer so jih sprejeli v nadaljnjo obravnavo.

Policija ob tem opozarja na nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola ter poziva voznike k previdnosti in odgovornemu ravnanju na cestah, saj lahko že majhna nepazljivost ali nepremišljenost privede do resnih posledic.