Miloš Grm in Zdravko Hudorovič, prvi šteje 25, drugi 27 let, oba pa sta iz romskega naselja Željne pri Kočevju, sta s sovaščani Marto Grm, Erikom in Francijem Hudorovičem pred enim letom zakuhala hud pretep, je prepričano tožilstvo. »Nehajte!« je 5. aprila lani, le dan pred Francijevim 24. rojstnim dnem, zakričal Uroš Hudorovič, saj se je zbal, da je Primož Šarkezi že mrtev. Oba Grma in trije Hudorovičevi naj bi se namreč nad njim znesli in ga hudo poškodovali. Poleg pretresa možganov so pri Šarkeziju ugotovili še zlom nosne kosti, zgornje čeljusti in leve očnice, delni izpad zoba in zvin lev...