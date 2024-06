»Ne bom več pričal. Branil se bom z molkom,« je na novomeškem sodišču dejal Drago Brajdič - Dejvison, ki je bil konec februarja obsojen na leto in pol zapora zaradi ropa in povzročitve lahke telesne poškodbe. Priznal je namreč, da je 2. oktobra lani skupaj z Robijem Hudorovičem oropal nič hudega slutečega Luko Š. iz Novega mesta, dializnega bolnika, ki je po napadu končal okrvavljen v bolnišnici. Brajdič je torej rop priznal in je pravnomočno obsojen, zdaj pa bi moral nastopiti kot priča, a je bilo več kot očitno, da je stopil prijatelju v bran. Nič ni pomagalo prepričevanje sodnice Romane Rač...