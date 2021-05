Oropal jo je na ljubljanskem pokopališču

Nekateri očitno nimajo nobenega sramu. V soboto okoli 11. ure je na pokopališču v Ljubljani ženska med urejanjem groba odložila svojo torbico v bližini in opravljala dela. Njeno nepozornost je izkoristil neznanec, ki se je pripeljal z modrim kolesom, pograbil torbico in se odpeljal. Povzročil je za okoli 500 evrov škode.



Moški je star 20 do 25 let, srednje postave, rjavih las, oblečen pa je bil v modro bundo.



Policisti še nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

