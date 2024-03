Ona jo je zamotila predstavitvijo medicinskih izdelkov, medtem on kradel nakit in denar

Ljubljanski policisti so bili v soboto obveščeni o drzni tatvini za Bežigradom v Ljubljani. Neznana storilka je na domu zamotila starejšo oškodovanko s predstavitvijo medicinskih izdelkov in masažo z aparatom. V tem času je drug storilec iz stanovanja odtujili denar ter nakit in tako lastnico oškodoval za nekaj tisoč evrov. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.