Občina Moravče: v gozdu drevo poškodovalo delavca

Ob 15.30 je v naselju Serjuče v občini Moravče med delom v gozdu drevo poškodovalo delavca. Gasilci CZR Domžale in PGD Moravče so nudili pomoč pri imobilizaciji in prenosu poškodovanca do reševalnega vozila. Reševalci NMP Domžale so ga prepeljali v UKC Ljubljana, poročajo na Upravi za zaščito in reševanje.