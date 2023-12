Višje sodišče v Kopru je zavrnilo pritožbo ankaranskega taksista in dostavljavca Nikole Gajića, ki je v prometni nesreči pod vplivom kokaina ubil Boruta Gojaka iz Kopra. Za rešetkami bo preživel 27 mesecev, če in ko ga bodo našli. Po neuradnih podatkih je bil v Rusiji, ni pa znano, kje je trenutno. Zgodilo se je v Izoli 19. aprila 2020, ko je 42-letni Gajić z avtomobilom citroën xsara peljal od krožišča pod izolsko bolnišnico proti Izoli. Na koncu zaporne ploskve in čez neprekinjeno črto je zavil levo proti makadamskemu parkirišču, pri tem pa presekal pot 38-letnemu motorista Gojaku. Ta je, k...