Ob razgledni poti obtičala občanka, alpinista zaprosila za pomoč pri sestopu

Danes so imeli gorski reševalci spet veliko dela. Tako sta se ob 13.52 na poti od Kamniškega sedla proti Planjavi, zaradi nestabilnih razmer v grapi, ustavila dva alpinista in zaprosila za pomoč pri sestopu. Reševalci GRS Kamnik in združena ekipa HNMP - GRS Brnik so ju helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v dolino.

Ob 16.28 pa je na Čečovju na Ravnah na Koroškem zaradi poledenelega in spolzkega terena ob razgledni poti obtičala občanka. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so ji s pomočjo vrvne tehnike pomagali na stabilen teren.