Pred skorajda dvema letoma in pol je Policijska uprava Maribor malo pred 19. uro v javnost poslala obvestilo o tragični smrti v Brunšviku, ki leži malo naprej od Rač in Frama. Na začetku vasi so bili od zgodnjega popoldneva policisti, ob prihodu so našli mrtvega moškega: »Prve okoliščine kažejo na nasilno smrt. Zaradi tega so policisti prijeli eno osumljenko in jo pridržali,« so poročali o smrti, ki jo je včeraj med branjem obtožnice podrobneje opisala tožilka Mateja Artenjak. V kuhinji v prvem nadstropju družinske hiše je obtožena Irena Tihec pograbila nož z rezilom, daljšim od 20 centimetro...