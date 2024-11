Nove informacije o tragediji v bližini letališča Jožeta Pučnika

Dan po srhljivem odkritju na parkirišču v bližini letališča Jožeta Pučnika, kjer so v petek zjutraj našli truplo umorjene ženske, je bil domnevni storilec prijet v Celovcu. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA gre za državljana Irana. Koroška deželna policija je sicer sporočila, da je bil 39-letnik aretiran »po ciljno usmerjenih iskalnih ukrepih« na podlagi evropskega naloga za prijetje. Z Iranko ima tri mladoletne otroke.

Aretacija je bila izvedena s pomočjo delovne skupine Cobra, preiskava pa še poteka, je med drugim še poročala APA. Prijeli so ga na njegovem delovnem mestu, besede tiskovne predstavnice policije Kristine Kapellari povzemajo pri Kleine Zeitung. Sprva so se pojavile napačne informacije, da naj bi osumljenca prijeli na njegovem domu. Žrtev in osumljenec sta živela v Celovcu, pred tremi leti pa naj bi se ločila, kar bi lahko bil motiv za umor. Otroci so živeli z mamo, namestili so jih v varstvene ustanove. Osumljenca so odpeljali v pripor v Celovcu, na prvem zaslišanju naj bi dejanje priznal, preiskovalci pa so našli tudi morilski nož.

Območje je varovano z videonadzorom.

Prijetje so potrdili tudi na PU Kranj. »Glede kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo na območju Brnika lahko v okviru varstva osebnih podatkov in interesa preiskave potrdimo, da so avstrijski varnostni organi ob sodelovanju s slovensko policijo na območju Avstrije prijeli 39-letnega osumljenca in opravljajo prva preiskovalna dejanja. Motiv za dejanje, katerega posledica je smrt 33-letne žrtve in druge okoliščine, še niso pojasnjene in so predmet nadaljnje kriminalistične preiskave,« so sporočili v soboto. Ženska naj bi na letališče sicer prišla z večernim poletom iz Istanbula. Ob prihodu na parkirišče naj bi jo do smrti večkrat zabodel moški, ki jo je tam pričakal.

O femicidu

Po umoru, ki bi ga po nekaterih neuradnih podatkih lahko gnalo ljubosumje, je na komercialni televiziji POP TV ministrica za pravosodje Andreja Katič nakazala, da bi tudi naša država lahko femicid v posebnem členu kazenskega zakonika opredelila kot kaznivo dejanje. To je denimo že storila Hrvaška, kjer je za tovrsten uboj ženske zagrožena kazen najmanj 10 let zapora. A čeprav se je v oddaji tudi Miha Šepec, profesor na Katedri za kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, strinjal, da so ženske v primerjavi z moškimi storilci bolj ranljive in si zaslužijo posebno zaščito, ob takšnih predlogih vseeno opozarja: »Problem nastane, če nekdo ubije otroka. Potem imamo kazenski zakonik, ki bolj ščiti žensko v primerjavi z otrokom.«

Sledil bi lahko predlog, da mora biti kaznivo dejanje zoper otroka hujše. »Potem bo nekdo prišel in dejal, kaj pa invalida. Potem potrebujemo še zanj eno kaznivo dejanje. Torej ne moremo na tak način pisati zakona,« svari Šepec. »Mi mehanizme imamo, problem pa je, da se pravna država z njimi začne ukvarjati, ko se primeri zgodijo,« še meni strokovnjak, in dodaja, da se da namesto tega zagotovo marsikaj narediti na področju nasilja v družini in zaščitnih ukrepov za ženske.