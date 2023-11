Nočna drama v Hrastniku, rešil jo je prijatelj

Danes ponoči, ko so se temperature že močno spustile, se je v Hrastniku zgodil dogodek, ki ima na srečo dober konec.

Ob 0.41 je namreč na Cesti 1. maja v Hrastniku občanka padla v potok. Na srečo jo je iz potoka uspel rešiti prijatelj, še preden so na kraj prišli gasilci PGD Hrastnik. Ti so nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu osebe v reševalno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.