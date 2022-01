Žal ga niso mogli rešiti: trobil mu je, a se ni umaknil

Danes ob 8.48 je pri naselju Sotelsko (občina Krško) vlak povozil moškega. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč policiji in reševalcem NMP Krško. Moški je preminil na kraju nesreče, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Iz PU Novo mesto so sporočili, da je 38-letnik iz okolice Krškega hodil ob tirnicah in se na zvočne znake prihajajočega vlaka ni umaknil. Kljub zaviranju je vlak moškega zadel. Posredovali so gasilci in reševalci, a mu žal ni bilo več pomoči.