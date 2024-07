22-letnik povzročil prometno, cesta zaprta

Na območju Jezerskega so kranjski policisti včeraj nekaj pred 23. uro obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena dva voznika avtomobilov.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je 22-letni voznik med vožnjo v smeri Preddvora, zapeljal na nasprotno vozišče, po katerem je takrat pravilno pripeljal drugi voznik in trčil v njegov avtomobil. Povzročitelj, udeleženec in potnika so bili telesno poškodovani. Udeleženci so zdravstveno oskrbo iskali v zdravstveni ustanovi. Cesta je bila v času ogleda zaprta. Policisti za 22-letnega voznika vodijo prekrškovni postopek,« so sporočili s PU Kranj.

Obstala na travniku, potniki poškodovani

Na območju Zalega loga pa so škofjeloški policisti obravnavali prometno nesrečo v kateri je 27-letna voznica med prehitevanjem pred seboj vozečega vozila zapeljala levo izven vozišča in obstala na travniku. Potniki v vozilu so utrpeli telesne poškodbe. Na kraju jim je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in jih z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo.

Policisti za 27-letno voznico vodijo prekrškovni postopek.