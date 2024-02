Nesreča v Premogovniku Velenje: prišlo do povečane koncetracije plina

V premogovniku Velenje je prišlo do nesreče. Kot poroča Velenjcan.si, je prišlo do povečane koncentracije plina.

Povečani koncentracije plina so bili izpostavljeni štirje rudarji. Trije so sami zapustili jamo, medtem ko so enemu zaradi šoka pomagali sodelavci.

Na Upravi za zaščito in reševanje je za zdaj navedeno le, da se je ob 18.02 v Velenju zgodila nesreča v rudniku.

Preiskava dogodka še poteka, v premogovniku je tudi rudarski inšpektor.