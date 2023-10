Nesreča pri počivališču Lom: vozilo je trčilo in se ustavilo čez 230 metrov na strehi (FOTO)

Ob 4.24 sta pri počivališču Lom v smeri Kopra trčili osebno in tovorno vozilo. Osebno vozilo se je po trku začelo prevračati in se je čez 230 metrov ustavilo na strehi na prehitevalnem pasu.

Gasilci PGD Dolnji Logatec in Cerknica so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle tekočine.

Pomagali so tudi policiji in reševalcem NMP Logatec pri oskrbi dveh poškodovanih oseb.

Gasilci PGD Dolnji Logatec so objavili fotografijo s kraja nesreče in zapisali: »Dan smo začeli res zgodaj, upajmo, da bo preostanek dneva boljši.«