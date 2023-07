Nemec v avtomobilu tihotapil Iračane

V noči na torek so policisti v Rigoncah ustavili nemški osebni avtomobil in med postopkom ugotovili, da 37-letni državljan Nemčije v vozilu prevaža pet državljanov Iraka, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

»Državljanu Nemčije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Iraka še potekajo,« je sporočila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica PU Novo mesto.

Pet državljanov Iraka je nedovoljeno prestopilo državno mejo.

Na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Jesenice na Dolenjskem, Loče) so izsledili in prijeli 57 državljanov Maroka, 14 državljanov Pakistana, osem državljanov Sirije, osem državljanov Nepala, štiri državljane Alžirije, štiri državljane Indije, dva državljana Azerbajdžana, dva državljana Palestine, državljana Egipta in državljana Iraka, je še sporočila Drenikova. »Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še niso zaključeni,« je sklenila.