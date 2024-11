Ne boste verjeli, kaj vse so ukradli vlomilci na Dolenjskem

Dolenjski policisti poročajo o več vlomih. V Venišah na območju Krškega so v noči na 27. 11. neznanci skozi vrata vlomili v pet počitniških hiš. Iz štirih objektov niso ničesar ukradli, iz ene počitniške hiše pa so vzeli klavirsko harmoniko in okoli 30 litrov vina.

Na Vandotovi ulici v Novem mestu je med 13. 11. in 27. 11. nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Ukradel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda.

Na delovišču v Novem mestu je v noči na 28. 11. nekdo iz dveh premičnih semaforjev odtujil akumulatorja.