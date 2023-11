Najprej so policiste klicali, ker sta se prepirala, tri ure kasneje, ker mu je menda ukradla telefon

V nedeljo ob 00.45 so policisti prejeli obvestilo občana, da se pred stanovanjskim blokom v Kopru prepirata moški in ženska. Ko so policisti prišli na kraj dogodka, je moški poskušal pobegniti, saj ni upošteval ukaza policista. Kmalu je bil prijet in zoper njega so bila uporabljena prisilna sredstva.

Policisti PU Koper so ugotovili, da se je 37-letnik sprl s svojo partnerko, 23-letno žensko, saj naj bi mu slednja vzela mobilni telefon. Obema bodo izdali plačilni nalog.

Tri ure kasneje so policisti prejeli prijavo istega moškega, da mu je sedaj partnerka iz stanovanja v Kopru ukradla mobilni telefon, o čemer je podal predlog za pregon kaznivega dejanja tatvine. Sledi kazenska ovadba.