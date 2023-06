Na Zaloški cesti avto prevrnjen na streho, mimodoči oskrbeli poškodovano

Danes ob 9.06 sta na Zaloški cesti v Ljubljani trčili osebni vozili, pri čemer se je eno od teh prevrnilo na streho. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj, vozilo postavili na kolesa, odklopili akumulator ter z nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Eno lažje poškodovano osebo so na kraju oskrbeli mimoidoči, poroča uprava za zaščito in reševanje.