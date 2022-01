Na novega leta dan je imel vse znake infarkta

Iz PU Koper poročajo, da jih je 1. januarja ob 9.43 ReCO Koper obvestil, da je na poti na Slavnik 100 metrov od vasi Podgorje poklical na pomoč pohodnik (52), ki je imel vse znake infarkta. Tja so bili napoteni reševalci ter mešana patrulja policista in dveh pripadnikov SV. Moški je bil ob njihovem prihodu že neodziven. Policist je stekel v Podgorje po defibrilator, s katerim so moškega na srečo oživili. Gasilci so ga odnesli z nosili do reševalnega vozila, tam pa so ga prevzeli zdravnica in reševalci.