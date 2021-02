Na Goriškem kradejo defibrilatorje

Minuli teden so novogoriški policisti poročali o tatvini petih defibrilatorjev na območju Goriških brd. Poleg tega so policisti PP Nova Gorica v petek, 5. februarja 2021, obravnavali tatvino sedmih AED-defibrilatorjev tudi v več naseljih na območju Banjške in Trnovske planote. Tudi v teh primerih gre za podoben način storitve kaznivih dejanj, ko je nekdo aparate zamenjal z drugimi (nemškimi), vendar gre za drugi tip aparata in ne zadostujejo slovenskim predpisom, so sporočili iz PU Nova Gorica. S tem je povzročil materialno škodo za več tisoč evrov. Okoliščine policija še preiskuje, o tatvinah so obvestili tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici).



Ob tem dodajajo, da je avtomatski zunanji defibrilator naprava, ki s pomočjo električnega sunka lahko ponovno požene srce in s tem tudi reši življenje. Ta naprava je enostavna in povsem varna ter jo ob sledenju navodilom lahko uporablja vsakdo. Zgodnja defibrilacija je ključna za preživetje bolnikov s srčnim zastojem.



V zvezi s tatvinami defibrilatorjev na Goriškem policisti PP Nova Gorica pozivajo vse, ki bi o tatvini omenjenih aparatov imeli kakršne koli koristne informacije, da se zglasijo na policijski postaji (Sedejeva 11, 5000 Nova Gorica) ali pišejo na e-naslov pp_nova_gorica.pung@policija.si oz. pokličejo na telefon 05 303 4400. Lahko se zglasijo tudi na kateri koli drugi najbližji policijski postaji oz. pokličejo intervencijsko številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

