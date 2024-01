Danes ob 10.01 so na gorenjski avtocesti iz smeri Vodic proti Ljubljani v občini Vodice trčila štiri osebna vozila. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, umaknili vozila s cestišča, odklopili akumulatorje in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Ljubljana so oskrbeli eno poškodovano osebo, poroča uprava za zaščito in reševanje.