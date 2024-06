Na dolenjski cesti ob prometni nesreči v vozilu odkrili še 3400 nabojev

Policisti so v četrtek ob prometni nesreči na višnjegorskem klancu v smeri Ljubljane, v kateri sta bila udeležena voznika osebnega in tovornega vozila, v osebnem vozilu odkrili še 3400 nabojev. Voznik za prevoz nabojev voznik ni imel dovoljenja, zato bodo izvedli prekrškovni postopek, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Policisti so v postopku tudi ugotovili, da voznik osebnega vozila ni vozil po sredini prometnega pasu in je trčil v zadnji del tovornjaka. Poleg tega je vozil pod vplivom alkohola, saj je preizkus z alkotestom pokazal, da ima v litru izdihanega zraka 1,02 miligrama alkohola.

Policisti še ugotavljajo vse okoliščine in preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še dodali z uprave.