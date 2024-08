Na cesto padla drva, izsledili voznika z neregistriranim in nezavarovanim vozilom

Šentjernejski policisti so bili 15. 8. okoli 15. ure obveščeni o nevarnem ravnanju voznika tovornega vozila, ki naj bi mu na cesti med Prekopo in Šentjernejem iz vozila padla drva, kar predstavlja nevarnost za udeležence v prometu. Takoj so se odzvali in kršitelja izsledili.

Ugotovili so, da je 23-letnik na tovornem vozilu prevažal dve paleti drv, ki niso bila pravilno zavarovana. Vozil je neregistrirano in nezavarovano vozilo, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Zaradi številnih kršitev bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek.