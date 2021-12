V soboto ob 0.36 je prišlo do kršenja javnega reda in miru na bencinski črpalki na Kozini. 53-letnik je vpil in žalil uslužbenko. Umiril se ni niti na pozive policistov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva.

Kršitelju je bil izdan plačilni nalog, poroča PU Koper.