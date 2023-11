Morilec se je poškodoval, odpeljali so ga na psihiatrijo

Na ljubljanskem višjem sodišču je bilo včeraj vse nared za pritožbeno sejo, na kateri bi morali presojati o primeru Žarka Gorenjca, ki je bil zaradi umora žene Jasne marca obsojen na 23 let zapora.

S sodbo namreč nista bila zadovoljna ne obramba, in sicer iz več razlogov – med drugim se ne strinja, da je šlo za umor iz nizkotnih nagibov, saj da je ravnal hipno –, ne tožilstvo, ki je za morilca terjalo 28 let zapora. A je predsednica senata Lea Habjanič zbranim sporočila, da seje ne bo. Gorenjc, so sporočili iz zaporov, se je namreč ponoči sam poškodoval.

Že drugič

Kot je še pojasnila sodnica, so ga zato odpeljali na t. i. forenzično psihiatrijo, ki je na mariborski psihiatrični kliniki. Kot je povedal njegov zagovornik, odvetnik Gorazd Fišer, o tem ni bil seznanjen. Je pa pojasnil, da je to že drug tak primer v zadnjem času. Nekaj podobnega se je namreč zgodilo že pred približno 14 dnevi, ko so Gorenjca prav tako hospitalizirali na forenzičnem oddelku. Takrat ga je odvetnik obiskal, po nekaj dneh pa so njegovega klienta odpustili in premestili nazaj v zapor. Od takrat stikov nista imela.

Višje sodišče bo Gorenjca na sejo spet povabilo konec meseca. Spomnimo, senat ljubljanskega okrožnega sodišča, ki mu je predsedoval sodnik Bernard Tajnšek, je obsodil Gorenjca zaradi umora iz nizkotnih nagibov. Na odločitev o višini kazni je vplivalo dejstvo, da je svojo dolgoletno partnerico 5. marca 2021 med 3. in 5. uro ubil le nekaj korakov od spalnice, kjer je spala njuna dveletna hči.

Ko je videl, da misli resno, ji je vzel življenje.

Poleg tega je bil do Jasne dolgo psihično in fizično nasilen in med postopkom ni pokazal obžalovanja – razen v zaključnih besedah, ko se je v enem stavku opravičil družini pokojne. Kar zadeva olajševalne okoliščine, je senat upošteval njegovo osebnostno strukturo in to, da je bila v času dejanja njegova prištevnost zmanjšana (a ne bistveno), ter nepredkaznovanost.

Senat se je prepričal, da je Jasna tistega dne moža soočila s tem, da z njim ne bo več živela. »Ko je videl, da misli resno, ji je vzel življenje. In to zaradi nadzora nad njo in ker bi v postopku razveze na sodišču in odločanju o tem, komu bo otrok dodeljen, lahko prišlo na dan, kakšen je v resnici. Ugotovile bi se skrite osebnostne lastnosti, ki jih vidijo le ožji družinski člani. In sicer da pije, jemlje kokain ... In da je bilo v tej družini prisotno resno nasilje, ki je na koncu privedlo do umora. To je bil eden od bistvenih razlogov, zakaj ji je vzel življenje,« je poudaril sodnik. In še, da se je dobro zavedal, kaj dela, saj je ženo s pasom kopalnega plašča, vse dokler ni izgubila zavesti, davil od 70 do 100 sekund.