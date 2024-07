Med sporom naj bi se nasadil na nož

Péle so pesti. Prav tako ni šlo brez noža in za manj kot kemični svinčnik velikega izvijača. Rezultat pa ranjena 42-letni Emir Bajrektarević in njegov dve leti starejši sokrajan Josip Leskovar; prvi, kot je prepričano tožilstvo, dejanski napadalec, drugi pa njegova žrtev.

Bajrektarević se mora na kranjskem okrožnem sodišču zagovarjati pred obtožbo, da je 28. decembra lani okoli 16.30 sredi Jesenic z nožem 44-letnemu sokrajanu in znancu Leskovarju povzročil tako hude poškodbe, da je ta preživel le po zaslugi hitre zdravniške pomoči. Z drugimi besedami, da je zagrešil poskus uboja. Obtoženi Jeseničan, sicer državljan Bosne in Hercegovine, ki v Slovenji živi že vse od leta 1994, se s tem nikakor ne strinja. »Takšnega razpleta ni nihče pričakoval. Računal sem, da bi vse lahko rešila z besedami. V najslabšem primeru, da bi se z rokami stepla,« je zagotovil sodnici Nini Prosen.

On je vedno govoril, da hoče likvidirati vse, ki so z njo ali ki bodo z njo.

Emir Bajrektarević pravi, da je v dogodku tudi sam utrpel več poškodb. FOTO: Aleksander Brudar

Z Leskovarjem sta se družila že en večer pred tem. Po besedah Bajrektarevića je to potekalo v prijateljskem vzdušju. Takrat je Leskovarju celo priznal, da je v preteklosti spal z njegovim bivšim dekletom: »Rekel mi je, da ve in da je v redu.« A kot je danes prepričan, bi lahko bil prav to razlog za krvavi epilog: »On je vedno govoril, da hoče likvidirati vse, ki so z njo ali ki bodo z njo.«

V borbenem položaju

»Tiste noči pri njem nisva uživala kokaina,« je še zatrdil. In na vprašanje, kako si potem razlaga, da so le en dan zatem v njegovem urinu odkrili sledove te iste droge, odgovoril: »Mogoče sem ga kakšno uro pred tem konzumiral.« Z avtom sta nato odšla k Bajrektareviću domov, ker da ga je Leskovar prosil, da mu posodi denar. »Posodil sem mu 50 evrov in razšla sva se normalno, brez konflikta in zamere.« In ravno zato je bil nato začuden, ko je po telefonu prejel Leskovarjevo sporočilo. »Denarja ti ne bom vrnil. Ko te srečam, te bom ubil,« naj bi mu napisal.

Obtoženi je prepričan, da je spor nastal zaradi nekdanjega oškodovančevega dekleta, oškodovanec pa, ker da ni želel več stika z njim.

Da bi se o tem pogovorila, se je usodnega dne srečal z Leskovarjem, ki ga pozna vrsto let in dobro pozna tudi njegov sloves: »Je znan delinkvent. Ko te je srečal na ulici, te je pretepel in vzel denar. Ne moremo se vsi umikati njemu in njegovim grožnjam.«

Sojenje poteka na kranjskem okrožnem sodišču. Foto: Dejan Javornik

Obtoženi zagotavlja, da je bil Leskovar, ko sta se tistega kritičnega dne srečala, že »v borbenem položaju in živčen«, v rokah je za ročaj držal izvijač: »Špica je ven gledala.« Nato je sledil Leskovarjev prvi udarec. Stekel je stran, a mu je Leskovar sledil in grozil, da ga bo zaklal: »Logično je, da je imel nož pri sebi, saj se z izvijačem ne kolje.« Zelo se je bal za svoje življenje in bil poln adrenalina, je dejal, in ko je zaslišal, da naj bi Leskovarju z rok na tla padel nož, je tega pobral. A le da bi se branil, je povedal, ne pa, da bi ga zabodel. Nakar je med njima prišlo do »fizičnega kontakta« in oba sta padla na tla: »On je padel na hrbet, istočasno sem se jaz prek njega prevrnil na trebuh. Moja roka je bila pod njegovim hrbtom in začutil sem pritisk. Zato sem nož takoj spustil in vstal.« Leskovar naj bi se tako takrat »nasadil na nož«.

Štiri centimetre globoko Bajrektarević, tako obtožnica, naj bi med prepirom z nožem zamahnil proti Leskovarju. »Izmaknil se vam je in vas z nogo udaril v predel obraza. Z nožem ste nato spet zamahnili proti njemu, a se vam je Leskovar ponovno izmaknil. In vas je še enkrat udaril v predel obraza. Nato ste Leskovarja tako močno udarili s pestjo, da je padel na kolena in roke. Nakar ste ga z nožem zabodli v hrbtno levo stran prsnega koša, tako da je utrpel vbod na levi strani prsnega koša, ki je segal najmanj štiri centimetre globoko,« je strnila tožilka.

Renome na Jesenicah

Da se nikakor ni zgodilo tako, kot pravi obtoženi, je zatrdil 44-letni oškodovanec.

Prvič. Dan pred dogodkom naj bi oba uživala kokain.

Drugič. Bajrektarević ga je v avtu kasneje prosil za pomirjevala sanval, »da oče ne bi opazil, da je zadet«.

Tretjič. S sporočili po telefonu mu je hotel povedati, da ga ima dovolj in da se ne želi več družiti z njim. »Opazil sem, da od mene hoče izvedeti vse, vsako malenkost. Vse ga je zanimalo. Nekako sem videl rivalstvo, da on meni ni prijatelj. Jaz imam renome na Jesenicah. Ljudje me spoštujejo. Njemu je očitno to šlo zelo v nos in sem ves čas čutil njegovo rivalstvo, ampak se nikoli nisem spustil na njegovo raven,« je povedal in dodal, da mu je obtoženi začel groziti.

28. 12. 2023 Na Jesenicah med prepirom med znancema teče kri. 23.000 € Toliko odškodnine zahteva oškodovanec od obtoženega. 20 let Toliko časa Emir Bajrektarević živi v Sloveniji.

Četrtič. Kritičnega dne naj bi obtoženi že tja prišel z nožem in bil videti »kot zver«. Leskovar je imel, kot je zatrdil, izvijač pri sebi le za namen samoobrambe. Pa tudi, da ga z izvijačem, ki ga je držal za jekleni del, niti enkrat ni udaril v predel glave, ampak le s pestmi: »V četrto sem ga falil in takrat sem padel na tla.« Da bi se nasadil na nož, je komentiral: »To je za lase privlečeno.« Sam trdi, da je obtoženega večkrat prosil, da odvrže nož, a zaman: »Ni ga odvrnilo niti to, da je nekaj mimovozečih avtomobilov ustavilo in trobilo.«

In razlog za spor? »Ker sem hotel, da odjebe iz mojega življenja,« je dejal Leskovar, ki od obtoženega zahteva 23.000 evrov odškodnine.