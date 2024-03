45-letni Marko Munih iz Novega mesta se je pred dobrimi petimi meseci znesel nad domačimi, tožilstvo mu očita nasilništvo in celo poskus uboja. Na predobravnavnem naroku krivde ni priznal, mu je pa pri kvalifikaciji očitkov na včerajšnji glavni obravnavi v bran stopila njegova družina, tako mama kot sestra in njen partner. Slednja sta se pričanju odpovedala, le to sta dejala sodniku Petru Žnidaršiču, naj se Marka ne obsoja za poskus uboja, ker da ni šlo za tako hudo dejanje, temu je pritrdila tudi njegova mama. Ta je v obširnem in čustvenem pričanju povedala, da je vse življenje sinu oproščal...