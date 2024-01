Malo pred kočo je padel v nezavest in umrl

Radovljiški policisti so bili v soboto okoli 10.30 obveščeni o 61-letnem pohodniku, ki je malo pred kočo na Dobrči padel in je vbil v nezavesti. Po podatkih, s katerimi policisti razpolagajo, je šel moški po planinski poti proti koči na Dobrči in se malo pred njo usedel na pot ter umrl. Okoliščine kažejo, da je smrt posledica zdravstvenega stanja.

Pomoč na kraju so nudili reševalci GRS Radovljica in dežurna helikopterska ekipa z Brnika. S helikopterjem Slovenske vojske je bil prepeljan v dolino. Policisti bodo dogodek ustrezno evidentirali.