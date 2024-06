Ljubljanski policisti prijeli 22-letno roparko, grozila je tudi z nožem

Ljubljanski policisti so v torek odvzeli prostost 22-letni Ljubljančanki, ki je istega dne okoli 5. ure vstopila v prodajalno bencinskega servisa v centru mesta in tam v vrečko naložila več artiklov. Prodajalno je želela zapustiti brez plačila artiklov, kar so ji skušali preprečiti zaposleni. Po prerivanju je iz prodajalne pobegnila skupaj z odtujenimi artikli.

Policisti so jo čez nekaj ur izsledili na območju mesta in ji odvzeli prostost. V postopku pa so ugotovili, da je ista osumljenka v začetku meseca vstopila na teraso lokala v centru in odtujila alkoholno pijačo, kar ji je poskušal preprečiti zaposleni. 22-letnica mu je nato zagrozila z nožem v roki in s kraja pobegnila.

Osumljenko, ki je bila s strani policije že večkrat obravnavana za premoženjska kazniva dejanja, so včeraj privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanjo odredil pripor, so še sporočili iz ljubljanske policijske uprave.