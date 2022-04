Kranjski policisti ujeli več nevarnih voznikov: eden pijan kot čep, drugi zadet

Gorenjski prometni policisti so v torek med rednim delom obravnavali več hujših kršitev prometnih pravil.

Preverili so voznika z 0,71 mg/l alkohola v krvi. Drugemu so zasegli vozilo zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja.

En voznik je z vožnjo 174 km/h prekoračil največjo dovoljeno hitrost na avtocesti, še eden pa je bil pozitiven na hitrem testu za prepovedane droge – konoplja. »Prepovedana droga konoplja upočasni voznikove reakcije, zmanjša koncentracijo, pogosto učinkuje uspavalno, vpliva na koordinacijo, povzroča slabše sledenje premikajočih objektov, neodločenost, slabo nadzorovanje hitrosti in bočne oziroma varnostne razdalje, prezrtje prometne signalizacije ter pretirano previdno ali počasno vožnjo. Ogromen negativen vpliv na varnost imata vsak s svojimi 'simptomi' tudi alkohol in prehitra vožnja. Pozivamo k upoštevanju prometnih pravil in varnim dejanjem v prometu,« sporočajo policisti.