Kradljivca lesa Franca naj pregleda psihiater

»Delate me živčnega, napetega, nesposobnega za glavno obravnavo. Nisem sposoben spremljati sojenja in sodelovati. Cele noči ne spim. Naj me pregleda izvedenec medicinske stroke. Ne morem! Ne morem!« je bil sila nejevoljen 53-letni Franc Vinšek. Na novomeško sodišče se je oglasil prek videopovezave, in to iz našega največjega zapora, z Doba, na sodnijo pa ga pazniki niso mogli pripeljali zaradi kadrovske podhranjenosti zaporov. Tožilka Maja Hutar je tokrat predstavila nov obtožni predlog. FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda Na Dobu je Vinšek zdaj en mesec, kot smo izvedeli, pa prestaja leto in p...