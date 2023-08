Kolesarka z glavo zadela v steber mostu, odpeljali so jo v UKC Ljubljana

Danes ob 10.49 je na Industrijski cesti v Zgornjih Jaršah kolesarka z glavo zadela v steber mostu in se pri tem poškodovala, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci CZR Domžale in ekipa NMP so poškodovanko pregledali in prenesli do reševalnega vozila, s katerim so jo odpeljali v UKC Ljubljana.