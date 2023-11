Ko so prišli policisti, so domnevnega oškodovanca našli v globokem počitku

V ponedeljek, nekaj pred tretjo popoldne, je na številko policije za interventne primere 113 poklical moški iz Straže pri Raki in rekel, da ga je sosed udaril. Ko so prišli policisti, so prijavitelja in domnevnega oškodovanca našli v globokem počitku in ga le stežka predramili, da bi jim razložil, kaj se je zgodilo (kazal pa je vidne znake opitosti).

Ko so se pogovorili še s sosedi, so se odločili, da je bil njegov klic lažen in da mu bodo poslali plačilni nalog, so še sporočili s PU Novo mesto.

Pestro dogajanje

Dodajmo, da so na omenjeni policijski upravi od ponedeljka, 30. oktobra, pa do četrtka zjutraj, 2. novembra, policisti na številki 113 sprejeli 659 klicev, od tega je bilo 226 dogodkov takšnih, ki so zahtevali takojšnje policijsko posredovanje. Največ interventnih dogodkov in klicev je bilo v ponedeljek (98 interventnih dogodkov in 294 klicev).